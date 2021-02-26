«Ходят без носков»: в строительном колледже Уфы ответили на жалобы по отоплению

«Ходят без носков»: в строительном колледже Уфы ответили на жалобы по отоплению

Вчера, 16:01ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
Родители студентов колледжа обратились в министерство образования через сайт электронной приемной главы Башкирии. Автор письма Л. Троицкая утверждает, что в Башкирском архитектурно-строительном колледже всю зиму имеются проблемы с отоплением.

— Очень холодно с декабря 2020 года, дети сидят в пуховиках, руки стынут, на некоторых занятиях не разрешают сидеть в одежде. Сегодня тем более дети не пошли, болеют часто. Обращались через куратора к замдиректору по хоз. части, он отвечает, что температура в норме, батареи горячие. Помогите пожалуйста, и так время нелегкое, — пишет женщина.

В самом колледже Mkset сообщили, что проблем с подачей тепла нет. Более того, основная масса студентов и их родителей не жалуются. Претензии есть только от одной группы.

— Нет никакой проблемы, просто дети не одеваются, ходят без носков, на улице -27 градусов. У нас тепло подается на полной мощности, температурный режим в норме. Единственное, одна есть группа, их классный руководитель постоянно к нам приходит, у них там родители есть, несколько активистов, постоянно на что-то жалуются. Больше никто не жалуется. Мы им сказали пускай вызывают экспертизу и замеряют температуру, а все что от нас зависит, мы все делаем, — отметили представители колледжа.

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