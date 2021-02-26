«Ходят без носков»: в строительном колледже Уфы ответили на жалобы по отоплению

— Очень холодно с декабря 2020 года, дети сидят в пуховиках, руки стынут, на некоторых занятиях не разрешают сидеть в одежде. Сегодня тем более дети не пошли, болеют часто. Обращались через куратора к замдиректору по хоз. части, он отвечает, что температура в норме, батареи горячие. Помогите пожалуйста, и так время нелегкое, — пишет женщина.
В самом колледже Mkset сообщили, что проблем с подачей тепла нет. Более того, основная масса студентов и их родителей не жалуются. Претензии есть только от одной группы.
— Нет никакой проблемы, просто дети не одеваются, ходят без носков, на улице -27 градусов. У нас тепло подается на полной мощности, температурный режим в норме. Единственное, одна есть группа, их классный руководитель постоянно к нам приходит, у них там родители есть, несколько активистов, постоянно на что-то жалуются. Больше никто не жалуется. Мы им сказали пускай вызывают экспертизу и замеряют температуру, а все что от нас зависит, мы все делаем, — отметили представители колледжа.