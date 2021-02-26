Глава Роспотребнадзора РФ Светлана Радионова планирует приехать в Стерлитамак

Активисты сообщили, что несколько дней назад они запустили акцию «Отправь Светлане Радионовой, главе Росприроднадзора, поздравительную открытку с 8 Марта». Открытки подписчиков дошли до адресата. Радионова сообщила, что посетит Стерлитамак в апреле.
Общественники планируют предоставить ей все объективные данные об обстановке с воздухом. Активисты также надеются, что после посещения Стерлитамака Радионовой, город включат в нацпроект «Чистый воздух».
К сожалению, хоть наши города должны быть в этом проекте в числе первых, но на деле нас вообще не замечали и не признавали нашу проблему. Теперь всё может существенно изменится, сообщается в группе во ВКонтакте.
Напомним, осенью прошлого года Светлана Родионова обратила внимание на ситуацию с истощенным медведем, которого нашла в Ишимбайском районе Башкирии. Глава РПН попросила сочувствующих взять медведя под опеку, так как, возможно, он не сможет выжить в дикой среде. Со своей стороны она предложила решить вопрос с его содержанием — лечением и пропитанием. Хотя спасение животных не входит в её полномочия.