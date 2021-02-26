Глава Роспотребнадзора РФ Светлана Радионова планирует приехать в Стерлитамак

Напомним, осенью прошлого года Светлана Родионова обратила внимание на ситуацию с истощенным медведем, которого нашла в Ишимбайском районе Башкирии. Глава РПН попросила сочувствующих взять медведя под опеку, так как, возможно, он не сможет выжить в дикой среде. Со своей стороны она предложила решить вопрос с его содержанием — лечением и пропитанием. Хотя спасение животных не входит в её полномочия.