Благоустройство «Башкирских двориков» в семи городах обойдется в 140 млн рублей

Благоустройство «Башкирских двориков» в семи городах обойдется в 140 млн рублей

Вчера, 09:11ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Госкомитет по конкурентной политике Башкирии ищет подрядчика для благоустройства дворовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики». Начальная цена контракта — 140,1 миллиона рублей.

Заказчиками выступили администрации городов Октябрьский, Агидель, Белебей, Дюртюли, Нефтекамск, Туймазы и Янаул. Больше всего на благоустройство дворовых территорий получит Нефтекамск — 50,7 миллиона рублей, меньше всего — Туймазы (10,1 миллиона рублей).

Бюджет Башкирии на реализацию проекта выделил 127,9 миллиона рублей, муниципалитеты — 10,6 миллиона рублей, внебюджетные источники — 1,5 миллиона рублей.

Согласно документации закупки, подрядчик должен завершить работы до 30 августа.

Заявки на участие в аукционе принимают до 5 марта.

Напомним, ранее министр ЖКХ Борис Беляева сообщал, что на благоустройство дворовых территорий по программе «Башкирские дворики» в 2021 году выделено 700 миллионов рублей, что на миллиард меньше, чем в 2020 году. Планируется отремонтировать 140 дворов. При этом, по словам Беляева, упор будет делаться на Уфу в преддверии 450-летия. Следом идут Салават и Нефтекамск.

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