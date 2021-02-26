Благоустройство «Башкирских двориков» в семи городах обойдется в 140 млн рублей

Заказчиками выступили администрации городов Октябрьский, Агидель, Белебей, Дюртюли, Нефтекамск, Туймазы и Янаул. Больше всего на благоустройство дворовых территорий получит Нефтекамск — 50,7 миллиона рублей, меньше всего — Туймазы (10,1 миллиона рублей).
Бюджет Башкирии на реализацию проекта выделил 127,9 миллиона рублей, муниципалитеты — 10,6 миллиона рублей, внебюджетные источники — 1,5 миллиона рублей.
Согласно документации закупки, подрядчик должен завершить работы до 30 августа.
Заявки на участие в аукционе принимают до 5 марта.
Напомним, ранее министр ЖКХ Борис Беляева сообщал, что на благоустройство дворовых территорий по программе «Башкирские дворики» в 2021 году выделено 700 миллионов рублей, что на миллиард меньше, чем в 2020 году. Планируется отремонтировать 140 дворов. При этом, по словам Беляева, упор будет делаться на Уфу в преддверии 450-летия. Следом идут Салават и Нефтекамск.