Благоустройство «Башкирских двориков» в семи городах обойдется в 140 млн рублей

Напомним, ранее министр ЖКХ Борис Беляева сообщал, что на благоустройство дворовых территорий по программе «Башкирские дворики» в 2021 году выделено 700 миллионов рублей, что на миллиард меньше, чем в 2020 году. Планируется отремонтировать 140 дворов. При этом, по словам Беляева, упор будет делаться на Уфу в преддверии 450-летия. Следом идут Салават и Нефтекамск.