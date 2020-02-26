В Уфе 52-летнюю директора «СоюзПартнерСтрой» осудили за хищение 30 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, руководительница в период с 2008 по 2014 занималась поставками стройматериалов для застройщиков республики. При этом женщина параллельно размещала рекламу о продаже квартир в микрорайонах Уфы. Злоумышленница, как установило следствие, специально занижала стоимость этих квартир, присвоила себе около 30 млн рублей от 12 граждан, но ни деньги, ни квартиру им не предоставила.