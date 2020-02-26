В Уфе 52-летнюю директора «СоюзПартнерСтрой» осудили за хищение 30 млн рублей
26 февраля, 08:34ОбществоНадежда ВалитоваФото: bashprok.ru
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Директор строительной компании продавала квартиры в Уфе и присваивала себе деньги граждан.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, руководительница в период с 2008 по 2014 занималась поставками стройматериалов для застройщиков республики. При этом женщина параллельно размещала рекламу о продаже квартир в микрорайонах Уфы. Злоумышленница, как установило следствие, специально занижала стоимость этих квартир, присвоила себе около 30 млн рублей от 12 граждан, но ни деньги, ни квартиру им не предоставила.
После этого ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Вину свою женщина не признала, суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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