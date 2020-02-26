В Башкирии жители Сибая снова сообщили о сильном смоге на улицах города

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что жители города Сибая вновь объявили сигнал тревоги в соцсетях. По данным активистов группы «Сибай, дыши», в городе уже с прошлой недели держится смог, источником которого опять является карьер.

В городе видна белая пелена и ощущается явный запах гари с химическими оттенками. Горожане, живущие поблизости от карьера, заявили о кашле, приступа тошноты, головной боли и кислом привкусе во рту.

По их мнению, это может быть связано с мероприятиями по затоплению карьера. Напомним, с 1 февраля Сибайский филиал Учалинскоого ГОК приступил к четвертому этапу подтопления очагов тления в карьере.

Тем временем представители администрации Сибая заверяют, что превышения ПДЕ диоксида серы и сероводорода в воздухе не отмечено. Прочие вредные включения они не отслеживают.

Напомним, сложная экологическая ситуация в Сибае наблюдается с ноября 2018 года.