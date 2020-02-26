В Башкирии посреди леса обнаружили «шаурмячную»

Недалеко от башкирского города Нефтекамск, прямо в лесу, обнаружили киоск, который раньше использовался для продаж шаурмы.

На него наткнулся местный житель. Его фото позднее появилось в соцсети на странице мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Он уточнил, что этот киоск раньше стоял на одной из главных улиц города. Самый молодой мэр Башкирии пошутил по этому поводу, отметив, что владелец мог спрятать киоск до лучших времен или решил освоить новую территорию для бизнеса.

- Сомневаюсь, что лесные обитатели оценят шаурму – у животных и птиц свои гастрономические предпочтения, - рассмешил своих виртуальных друзей Мавлиев.

Среди пользователей соцсетей информация о киоске, найденном в лесу, вызвала неоднозначную реакцию. Кто-то поддержал шутливый тон главы администрации города, а кто-то, напротив, расстроился.

«Жаль, что с ларёчниками так поступили, в городе и так не густо с работой. И так задушили, что аж в лес вывез в надежде на лучшие времена... Грустно!», - написала одна из подписчиц Мавлиева.