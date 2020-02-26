В Башкирии члены «Единой России» осудили однопартийца, обматерившего земляка

Региональное отделение партии «Единая Россия» устроило «разбор полетов» после разгоревшегося скандала в Кальтовском сельсовете Иглинского района.

Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что председателя сельсовета Владимира Кожанова, оказавшегося в центре скандала после ссоры с односельчанином, попавшей в соцсети, вызвали на разговор. Попытались «на холодную голову» разобраться в ситуации, которая оказалась неоднозначной.

— Налицо конфликт, имевший свою предысторию и произошедший между людьми, давно друг друга знающими, соседями. Со слов председателя сельсовета «пострадавший» — далеко не ангел. Имеет судимость по «нехорошей» статье, не работает, регулярно нарушает тишину и покой, включает громко музыку, устраивает по деревне гонки на своем автомобиле. На него регулярно поступают жалобы со стороны соседей, — сообщил Константин Толкачев в своем комментарии.

В день конфликта с главой сельсовета «пострадавший» сперва довел до слез его секретаря, а потом начал скандалить и с руководителем. Важно учесть, что на видео представлен не весь конфликт целиком, а только один из его эпизодов. Перебранка же в соответствующих выражениях имела в действительности место с обеих сторон. Единороссы в этом убеждены.

Несмотря на то, что в конфликте оказались виноваты оба его участника, председатель сельсовета все же получит выговор. Также его обязали принести публичные извинения оскорбленному.

Константин Толкачев отметил, что однопартийцы такое эмоциональное поведение коллеги не одобрили. Он уверен, что история послужит для многих хорошим уроком.

— Такого повторяться больше не должно! — убеждены единороссы.

К слову, между Владимиров Кожановым и его односельчанином конфликт был разрешен в тот же вечер.