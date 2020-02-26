Судебное заседание по делу сироты из Башкирии перенесено на 11 марта
Фирдаус Шайхутдинов пытается получить законную квартиру от государства уже несколько лет.
Белорецкий межрайонный суд перенес рассмотрение иска местной прокуратуры по включению сироты Фирдауса Шайхутдинова в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Напомним, 23 октября прошлого года администрация района очередной раз отказалалась включать сироту в этот список. В постановлении, подписанном тогдашним главой района Владиславом Мироновым, не приводятся обоснования для отказа.
После этого районная прокуратура направила иск в суд на администрацию, с намерением обжаловать это решение. Рассмотрение иска было назначено на сегодня, 26 февраля, но со слов Фирдауса Шайхутдинова Медиакорсети стало известно, что заседание перенесено на 11 марта.
Напомним, 29-летний Фирдаус Шайхутдинов несколько лет безуспешно пытается добиться положенного ему законом бесплатного жилья от государства. Он и его сестра Айгуль воспитывались в детском доме в Уфе. Еще до совершеннолетия детей администрация Белорецкого района решила, что дети должны проживать в доме деда в деревне Верхняя Арша – в 70 км от районного центра. Все было бы ничего, но выяснилось, что дом находится в аварийном состоянии, к тому же, по наследству был передан другому лицу.
О подробностях дела Фирдауса Шайхутдинова и о том, что происходит с обеспечением детей-сирот государственным жильем в Белорецком районе, читайте в наших материалах.
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