Судебное заседание по делу сироты из Башкирии перенесено на 11 марта

Белорецкий межрайонный суд перенес рассмотрение иска местной прокуратуры по включению сироты Фирдауса Шайхутдинова в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Напомним, 23 октября прошлого года администрация района очередной раз отказалалась включать сироту в этот список. В постановлении, подписанном тогдашним главой района Владиславом Мироновым, не приводятся обоснования для отказа.

После этого районная прокуратура направила иск в суд на администрацию, с намерением обжаловать это решение. Рассмотрение иска было назначено на сегодня, 26 февраля, но со слов Фирдауса Шайхутдинова Медиакорсети стало известно, что заседание перенесено на 11 марта.

Напомним, 29-летний Фирдаус Шайхутдинов несколько лет безуспешно пытается добиться положенного ему законом бесплатного жилья от государства. Он и его сестра Айгуль воспитывались в детском доме в Уфе. Еще до совершеннолетия детей администрация Белорецкого района решила, что дети должны проживать в доме деда в деревне Верхняя Арша – в 70 км от районного центра. Все было бы ничего, но выяснилось, что дом находится в аварийном состоянии, к тому же, по наследству был передан другому лицу.

Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru

О подробностях дела Фирдауса Шайхутдинова и о том, что происходит с обеспечением детей-сирот государственным жильем в Белорецком районе, читайте в наших материалах.