Пушков прокомментировал поведение журналисток из Грузии

25 февраля в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как грузинские журналистки пытаются прорваться к главе МИД России, игнорируя его охрану. При этом женщины размахивали микрофонами и громко выкрикивали свои вопросы. Их интересовало, приедет ли Лавров на заседание кабмина Совета Европы в Тбилиси.

Сергей Лавров, в свою очередь, предположил, что такое поведение грузинских журналисток вызвано болезнью.

Член Совфеда Алексей Пушков написал в Twitter, что сам неоднократно встречался с журналистками из Грузии и считает их, экзальтированными.