Пушков прокомментировал поведение журналисток из Грузии

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Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу напористости грузинских журналисток, пытавшихся пробиться к Сергею Лаврову.
25 февраля в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как грузинские журналистки пытаются прорваться к главе МИД России, игнорируя его охрану. При этом женщины размахивали микрофонами и громко выкрикивали свои вопросы. Их интересовало, приедет ли Лавров на заседание кабмина Совета Европы в Тбилиси.
Сергей Лавров, в свою очередь, предположил, что такое поведение грузинских журналисток вызвано болезнью.
Член Совфеда Алексей Пушков написал в Twitter, что сам неоднократно встречался с журналистками из Грузии и считает их, экзальтированными.
«Они берут за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем», — цитирует Пушкова rns.online.
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