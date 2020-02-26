Прокуратура разрешила проверить минздрав Башкирии после жалоб гемодиализных больных

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что прокуратура Башкирии дала добро Росздравнадзору на проведение проверки в министерстве здравоохранения Башкирии. Об этом Медиакорсети сообщил руководитель общественной организации «Нефро-Лига» Юрий Кандалов.

— Ситуация сложилась катастрофическая, а чиновники всё пытаются нас успокоить и говорят, что у них всё под контролем, — рассказал он. — Вот только что мне звонили в панике мамы маленьких пациентов РДКБ, нуждающихся в гемодиализе. Ранее минздрав брал десять дней отсрочки на поставку лекарств для них. Но сегодня уже пошел 13-й день, и ничего до сих пор не изменилось! Ладно, взрослые люди могут сжать зубы и потерпеть, но маленькие дети не в силах это сделать!

Если вкратце объяснить процедуру гемодиализа, то она должны компенсировать деятельность почек. Она проводится до трех раз в неделю. Препараты необходимы для очистки крови в организме больного. При этом важно получать их полный комплекс, иначе процедура не достигнет желаемого результата.

Как пояснят в минздраве РБ, возникшая проблема с обеспечением лекарствами гемодиализных больных связана с внедрением новой системы поставки льготных препаратов. Пока происходило переоформление контрактов и прочие процедуры, люди остались наедине со своей болезнью. В минздраве Башкирии уверяют, что изменение проводится в рамках федерального законодательства и обещают исправить ситуацию в ближайшее время.

По уточненным данным, в Башкирии сейчас около 1200 больных разного возраста нуждаются в проведении процедуры гемодиализа, от которой зависит не только качество их жизни, но и порой сама жизнь. При этом получить необходимые препараты они не могут. Их кормят обещаниями либо предлагают воспользоваться дженериками, имеющими немало побочных эффектов.

В итоге пациенты, которым позволяют средства, вынуждены приобретать лекарства на свои средства, а цены там довольно высоки. Все время ожидания люди с хронической почечной недостаточностью стараются поддерживать друг друга, общаются в соцсетях и мессенджерах. Некоторые ходят в аптеки за «неходячих» коллег по несчастью, делятся друг с другом остатками лекарств.

— Мы отправляли множество обращений в разные инстанции и отовсюду приходят практически одинаковые успокоительные отписки — всё под контролем, вопрос решается и т. д. Но он не решается! Пациенты это чувствует на своем здоровье как никто другой, они страдают каждый день, каждую минуту! — горячится Юрий Кандалов.

Суть объяснений представителей минздрава сводится к тому, что они рассчитывали на безболезненный переход на новую схему закупки лекарств, благодаря запасам препаратов в гемодиализных центрах.

— Мы ежедневно, подчёркиваю, ежедневно получаем препараты в ГУП «Башфармация». Оперативно передаём разнарядку Башфармации, в том числе сегодня пришла очередная партия препарата «Эпоэтин-бета», — уже пояснял на прошлой неделе журналистам начальник отдела фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения минздрава РБ Ильшат Динисламов.

Примечательно, что в конце минувшей недели в «Фармацевтическом вестнике» была опубликована информация о том, что данный специалист был уволен именно из-за проблем с лекарственным обеспечением.

Тем не менее очевидно, что, как это часто бывает у чиновников, «что-то пошло не так».

— Я ознакоммился в интернете с результатами торгов. Видел, что закупили «Рекормон» и «Эпоэтин-бета», но последним препаратом враи уже сами давно не рекомендуют пользоваться. Все давно уже работают на «Эпоэтине-альфа», — пояснил Юрий Кандалов.

По его мнению, прокурорская проверка должна выяснит подлинную причину проблем, возникших с поставкой препаратов.