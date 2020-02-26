«Почтовые технологии»: настоящее и будущее почты

Стратегическая цель — стать цифровой мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов. Об этом сообщает "Рамблер".

Для компании, активно оцифровывающей свои сервисы, жизненно необходимы серьезные центры компетенции, способные разрабатывать востребованные клиентами продукты. Именно разработкой программного обеспечения, цифровых услуг и продуктов занимаются «Почтовые технологии» — дочерняя компания АО «Почта России». По сути, это многофункциональная команда из 600 человек, которая решает масштабные задачи в сфере цифрового и технологического развития Почты.

Еще несколько лет назад доля внешних разработок «Почты России» могла доходить до 95 процентов — практически вся работа в области информационных технологий отдавалась на аутсорс. Сегодня до половины всех задач в этой сфере решается специалистами компании. Среди собственных наработок можно отметить платформы управления транспортом, складскими мощностями и адресный сервис.

В минувшем году штат компании вырос почти в два раза, несмотря на то, что разработчики крайне востребованы на рынке труда. Людей привлекает в компанию возможность решать по-настоящему масштабные задачи, а сервисы «Почты России» востребованы миллионами клиентов. Например, на услугу получения посылок через мобильное приложение за два года ее существования подписались 27 миллионов человек.

«Наши сотрудники видят, что когда сделали удобный сервис, то им сразу начинают пользоваться десятки и сотни тысяч клиентов. И ты можешь показать друзьям и знакомым, чем ты тут занимаешься», — подчеркивает советник генерального директора «Почты России», директор «Почтовых технологий» Владимир Урбанский.

При этом «Почтовые технологии» привлекают сотрудников, живущих не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других российских регионах. Сейчас сотрудники «Почтатех» работают из более чем 10 российских городов.

В «Почтовых технологиях» не только разрабатывают цифровые услуги, но и решают задачи по оптимизации внутренней работы федерального почтового оператора. Один из приоритетов компании — развитие логистических процессов. Здесь разрабатываются платформы для управления сортировкой и транспортом, планирования маршрутов.

«В прошлом году мы научились управлять сортировочными машинами, — рассказывает Владимир Урбанский, — мало кто их производит и разрабатывает программное обеспечение для управления. Мы разработали свою систему управления, которую будем устанавливать на все новые машины».

Другой важный фронт работ «Почтатеха» — e-commerce. Почта предоставляет компаниям с рынка электронной коммерции целый набор услуг от фулфилмента до доставки и оплаты посылок. Используя сервис личного кабинета, компании могут оформлять отправления и управлять потоками посылок онлайн. Так работает уже каждый второй корпоративный клиент Почты. Тоже самое касается физических лиц — им предоставили возможность онлайн в мобильном приложении отправлять посылки, отслеживать, читать электронные заказные письма, оплачивать штрафы, вызывать курьера и делать много других операций.

Госорганы, бизнес и частные лица могут воспользоваться сервисом отправки юридически значимой корреспонденции в электронном виде. Для этого был разработан сервис электронных заказных писем. Почта получает от госорганов письма в электронном виде, тем, кто подписался на этот сервис доставляет электронно, а кому невозможно доставить электронно распечатывает на гибридных центрах печати и отправляет бумажную версию. Сейчас уже почти каждое 10-ое письмо доставляется электронно.