Павел Ливинский рассказал о важности консолидации энергообъектов в России
Генеральный директор холдинга “Россети” Павел Ливинский посетил с рабочим визитом Тверскую область. Здесь он встретился с жителями города Кимры, дома которого подключены к сети бесхозяйной трансформаторной станции.
Глава компании заявил, что обеспечение потребителей электричеством от бесхозяйных станций является одной из главных проблем энергокомплекса России. По его словам, сегодня без собственников числится порядка 19 тысяч ЛЭП и трансформаторных установок. В течение трех последних лет “Россети” взяли под обслуживание свыше четырех тысяч таких объектов. Ливинский отметил, что сейчас специалисты компании активно ими занимаются, пишут “Новые известия”.
Также глава “Россетей” обратился к руководителям органов местного самоуправления с просьбой провести более активную работу по выявлению бесхозных энергообъектов. Ливинский заявил о необходимости принять их в собственность, чтобы в дальнейшем передать на баланс региональных филиалов “Россетей”.
Ливинский подчеркнул, что именно такой подход способен обеспечить безопасность при эксплуатации и нахождении рядом с инфраструктурными объектами электросетей. Кроме того, наличие конкретного собственника будет гарантировать надежность и качество услуг для потребителей.
Напомним, ГК “Россети” является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Энергохолдинг обслуживает более 2,3 млн км ЛЭП, свыше 507 тысяч трансформаторных подстанций, общая мощность которых превышает 792 ГВт.