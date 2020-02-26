Павел Ливинский рассказал о важности консолидации энергообъектов в России

Глава компании заявил, что обеспечение потребителей электричеством от бесхозяйных станций является одной из главных проблем энергокомплекса России. По его словам, сегодня без собственников числится порядка 19 тысяч ЛЭП и трансформаторных установок. В течение трех последних лет “Россети” взяли под обслуживание свыше четырех тысяч таких объектов. Ливинский отметил, что сейчас специалисты компании активно ими занимаются, пишут “Новые известия”.

Также глава “Россетей” обратился к руководителям органов местного самоуправления с просьбой провести более активную работу по выявлению бесхозных энергообъектов. Ливинский заявил о необходимости принять их в собственность, чтобы в дальнейшем передать на баланс региональных филиалов “Россетей”.

Ливинский подчеркнул, что именно такой подход способен обеспечить безопасность при эксплуатации и нахождении рядом с инфраструктурными объектами электросетей. Кроме того, наличие конкретного собственника будет гарантировать надежность и качество услуг для потребителей.