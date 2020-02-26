Обвиняемая в контрабанде бывший депутат Кравченко рассказала о своих бриллиантах

Со слов Кравченко, она на безвозмездной основе возила драгкамни для ростовских чиновников, в частности для министра регионального здравоохранения Татьяны Быковской. Последняя, по ее словам, взяла алмазы на шестнадцать миллионов рублей. Ранее Кравченко записала видеосообщение, обратившись к людям, которым якобы передавала драгоценности. Она заявила об отсутствии нужды в деньгах и необходимости возврата ювелирных украшений. Она может выставить счет.

В видео фигурировали имена ростовского адвоката Ларисы Треглазовой, начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой и бывших высокопоставленных силовиков Бубило и Шишляка. Если ее просьба не будет выполнена, Кравченко пригрозила обратиться в ФСБ.

Rostovgazeta.ru пишет, что, со слов защитников Татьяны Быковской, Кравченко была уведомлена об ответственности за заведомо ложный донос.

Вместе с тем Быковская тоже является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту превышения полномочий. Речь идет о победе в тендере на утилизацию медицинских отходов, одержанной «Центром 100 Ростов-на-Дону».

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал депутата виновной в контрабанде в 2017 году. Согласно материалам дела, она вывезла из ОАЭ семнадцать ограненных алмазов общим весом, превышающим восемнадцать карат. Эксперты оценивают их стоимость более чем в сто тридцать четыре тысячи долларов.