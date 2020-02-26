«Не будет Талкаса – не станет нас!»: в Башкирии выступили против разработки золота

В минувшее 23 февраля сельчане в очередной раз собрались на сход граждан, который прошел у подножия горы Куртлу-Тау и села Тубинское. На него собрались, по некоторым данным, более 300 человек. Жители убеждены, что планы промышленников заняться месторождением золота и его добычей могут навредить окружающей среде. В частности, чистоте питьевой воды и озеру Талкас.

На сходе, видео которого опубликовано в группе «Подслушано Тубинск», а также на YouTube, жители высказывают опасения, что близлежащие реки и другие водоемы могут подвергнуться загрязнению. Сельчане также опасаются возможного установления радиационного фона.

«Не будет Талкаса – не будет нашего района. Мы потеряем свое лицо, мы станем безликими! Мы против разработки карьера и хотим жить без радиации и промышленников рядом! Не позволим разорвать сердце нашего района!» - высказываются местные жители на видеозаписях.

Свои опасения и обращения они направили к Радию Хабирову, прокуратуру республики, главе Баймакского района, министерствам и ведомствам.

Речь идет о планах компании ООО «Семеновский рудник», изъявившей желание открыть рядом с селом Тубинское карьер глубиной в 400 метров и шахту по добыче золота.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, генеральным директором компании является некто Александр Масютин. Уставной капитал компании составляет 15 млн рублей. Предприятие зарегистрировано в 2005 году, юридический адрес – село Семеновское Баймакского района, однако среди учредителей – две кипрские компании с долями в 50% (7,5 млн рублей каждая) – ООО «Рэлмор энтерпрайзиз лимитед» и ООО «Кузнецкий Алатау инвесторс холдинг лимитед».

В 2018 году прибыль компании, занимающейся в основном добычей руды, никеля, кобальта, драгметаллов, а также их продажей, составила 1 млрд 315 990 000 рублей.