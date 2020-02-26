На RT France новый ведущий – бывший разведчик

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Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести передачу о геополитике. Первый выпуск программы должен выйти уже в марте.
Ежемесячная программа будет называться «Источник» (La Source). Жюйе будет рассказывать о безопасности, терроризме, дипломатии и подоплеке различных глобальных конфликтов, сообщает RT.
Сам бывший разведчик собирается рассказывать обычным людям о практической геополитике, причем без всякой идеологической подоплеки.
Руководитель RT France Ксения Фёдорова заявила, что очень рада персоне такого уровня на канале. Также она считает, что зрителям будет полезно глубже понимать, какие геополитические процессы происходят в современном мире.
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