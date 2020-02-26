Московские полицейские конфисковали «бэтмобиль»

В пресс-службе МВД России сообщили, что машина, похожая на «бэтмобиль была остановлена» на западе Москвы. Им управлял 32-летний житель столицы. Полицейские выяснили, что комиксмобиль не только собран кустарным способом, но и не зарегистрирован соответствующим образом. Кроме этого габариты транспортного средства превышали установленные нормы, пишет rns.online.