Московские полицейские конфисковали «бэтмобиль»

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники столичного ДПС задержали транспортное средство напоминающее автомобиль легендарного супергероя. Сейчас он находится на спецстоянке.
В пресс-службе МВД России сообщили, что машина, похожая на «бэтмобиль была остановлена» на западе Москвы. Им управлял 32-летний житель столицы. Полицейские выяснили, что комиксмобиль не только собран кустарным способом, но и не зарегистрирован соответствующим образом. Кроме этого габариты транспортного средства превышали установленные нормы, пишет rns.online.
Машину конфисковали, а на водителя составили протокол за нарушение правил движения крупногабаритного ТС. Также были вынесены 2 определения о возбуждении дел об административном правонарушении по статьям 12.1 и 12.5 КоАП РФ.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей