Монополия площадки АГЗ РТ в регионах – признак недобросовестной конкуренции?

В частности, вызывает вопросы продажа лота пакета акций АО «Московский завод радиотехнической аппаратуры» (МЗРТА), который был опубликован в конце минувшего года на электронной торговой площадке (ЭТП) Ростеха в разделе «Подготовка к реализации». В этом статусе лот «провисел» на сайте несколько месяцев, затем был удален. Руководитель организации, изъявивший желание поучаствовать в торгах, отметил, что пытался найти сведения о проведенной сделке, однако ничего обнаружить не удалось.

"Новые известия" пишут, что после продажи актива на торгах было установлено, что все данные разместили на электронной площадке ETPRF, одной из федеральных ЭТП, которая была отобрана правительством РФ для проведения торгов по госзакупкам и приватизации. Там же был опубликован и протокол итогов торгов.

На торги было подано две заявки от компаний ООО «СТРОЙСНАБ» и ООО «Бизнес Актив», обе компании были допущены. Но на аукцион попало только одно предложение - от ООО «Бизнес Актив» - на сумму около двух с половиной миллиардов рублей (стартовая цена контракта). Однако цена земельного участка, по оценке независимых экспертов, - примерно пять миллиардов рублей.

Руководитель одной строительной компании, несколько лет ожидавший возможности приобрести участок МЗРТА, отметил намерение обратиться в ФАС с жалобой, поскольку имеются подозрения в теневой продаже отечественных промышленных активов и территорий.

Эта ситуация не является единичным случаем. Из ряда регионов приходят сигналы о том, что власти настоятельно рекомендуют использовать конкретные площадки - «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (АГЗ РТ). Аналитики закупочного рынка подчеркивают нелегальный характер такого «рекомендательного» подхода к выбору площадок. В частности, по мнению Екатерины Стригиной, юриста одного из адвокатских бюро, это повод для ФАС обратить внимание на происходящее.