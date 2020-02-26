Мать больного ребенка из Уфы заявила главе Башкирии о нерасторопности «скорой помощи»

Жительница Уфе накануне поздним вечером вызвала скорую помощь для своего ребенка. У него поднялась высокая температура, однако врачи не так быстро приехали на вызов.

По словам женщины, звонок она сделала ровно в 10 вечера, но ни через час, ни через два скорая помощь не прибыла по адресу. Врачи позвонили в дверь только в час ночи.

— Уважаемый Радий Фаритович, вы бы лучше авто для станций скорой помощи закупили, чем проводить реформу по общественному транспорту. Вот интересно, это только к нашим детям по три часа едет «очень» скорая помощь, или к детям чиновников тоже? — задается вопросом Елена Ильина.

Между тем, недостатка в каретах скорой помощи у медиков Башкирии быть не должно. их закупают регулярно, но львиная доля новых автомобилей распределяется на периферию. А недавно были закуплены автомобили еще и для ветеринаров.

А вот о нехватке кадров особенно в службе скорой помощи в республике говорят давно.