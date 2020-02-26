Компания ГСЭ сообщила о количестве проданных за сутки ЖД-билетов в Крым
26 февраля, 20:03ОбществоФото: pixabay.com
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Примерно 1000 билетов до Феодосии и Евпатории было продано за сутки, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Продажа стартовала 25 февраля и всего за сутки россияне раскупили около тысячи билетов. 38% от общего количества билетов было продано в кассах вокзалов, 49% – через интернет.
Отмечается, что глубина продаж на сегодняшний день – до середины мая текущего года. А движение поездов по данным направлениям начнется с 20 апреля, пишет rns.online. А первые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга отправились в декабре прошлого года.
Самый популярный маршрут – Москва – Севастополь. Наибольший интерес к нему проявили жители столицы, Мурманска, Ростова-на-Дону и Севастополя.
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