Компания ГСЭ сообщила о количестве проданных за сутки ЖД-билетов в Крым

Продажа стартовала 25 февраля и всего за сутки россияне раскупили около тысячи билетов. 38% от общего количества билетов было продано в кассах вокзалов, 49% – через интернет.

Отмечается, что глубина продаж на сегодняшний день – до середины мая текущего года. А движение поездов по данным направлениям начнется с 20 апреля, пишет rns.online. А первые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга отправились в декабре прошлого года.