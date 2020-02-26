Эксперты обнаружили уязвимость данных в iPhone и iPad

Об этом Миск рассказал в своем блоге, сообщает газета «Известия».

Он отметил, что мошенники таким образом могут считать, например, данные банковских карт и пароли. Программист пояснил, что при копировании любого изображения в буфере обмена появляются данные о его свойствах, например, геолокации.

Подобные кражи данных могут происходить незаметно для владельцев IPhone и iPad, добавил эксперт.