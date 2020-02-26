Эксперты обнаружили уязвимость данных в iPhone и iPad

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По словам программиста из США Томми Миска, злоумышленники могут скопировать данные из буфера обмена iPhone или iPad. Эту информацию cможет использовать любое установленное на устройстве программное обеспечение, в том числе вредоносное.
Об этом Миск рассказал в своем блоге, сообщает газета «Известия».
Он отметил, что мошенники таким образом могут считать, например, данные банковских карт и пароли. Программист пояснил, что при копировании любого изображения в буфере обмена появляются данные о его свойствах, например, геолокации.
Подобные кражи данных могут происходить незаметно для владельцев IPhone и iPad, добавил эксперт.
Представители компании Apple в ответ заявили, что не считают доступность буфера обмена уязвимостью и устранять её не планируют.
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