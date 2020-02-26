Эксперты назвали самые востребованные у россиян услуги

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По данным сервиса «Авито», в 2019 году самой востребованной услугой стала аренда автомобилей. Она сместила с первого места рейтинга коммерческие перевозки.
Об этом сообщает 26 февраля газета «Известия».
Как и год назад, второе и третье места рейтинга заняли вызов спецтехники и услуги строительства домов. Отмечается, что вывоз мусора впервые показал значительный рост спроса и вошел в топ-20 рейтинга. Кроме этого, значительно выросла популярность услуг маникюра и педикюра.
Самое большое падение спроса отмечено на ремонт в области электрики. Упала также популярность сборки и ремонта мебели, отделочных и сантехнических работ, организации переездов, ремонт бытовой техники, организации праздников.
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