Эксперты назвали самые востребованные у россиян услуги

Как и год назад, второе и третье места рейтинга заняли вызов спецтехники и услуги строительства домов. Отмечается, что вывоз мусора впервые показал значительный рост спроса и вошел в топ-20 рейтинга. Кроме этого, значительно выросла популярность услуг маникюра и педикюра.