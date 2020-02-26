«Черное небо» в Красноярске: проблема переходит под контроль Росприроднадзора

Вместе с губернатором Александром Уссом все пытались понять, как исправить ужасающее экологическое состояние города.

Как напоминает портал regnum.ru, у жителей и властей Красноярска недавно добавился еще один повод для расстройства: Красноярск стал номером один антирейтинга Air Visual среди городов планеты с самой загрязненной атмосферой. Черный смог накрывал город уже много раз за последние несколько месяцев: день в ноябре, по три дня в декабре и январе, в середине февраля уже на пять дней, а теперь в очередной раз.

Итогом пресс-конференции Радионовой стал неутешительный вывод: среди всех одиннадцати фигурантов российского проблемного списка «Чистый воздух» Красноярск показывает наиболее серьезную экологическую обстановку. Необходимо вносить изменения на уровне федеральных законов, заметила глава Росприроднадзора. В результате нынешней командировки в Красноярск должен быть подготовлен нормативный акт, который направят в Минприроды. Там перечислят конкретные шаги для изменений.

Один из аспектов, осложняющих решение проблемы, — невозможно точно установить, кто виноват. Источников загрязнения в городе предостаточно: это металлургическое и алюминиевое производство, угольные выбросы котельных, машины на дорогах. Часть городских директоров не стала оправдываться перед Радионовой, а губернатор Александр Усс лишь пожаловался, что сам дышит этим смогом. Простые горожане готовы идти до самого верха со своей проблемой и призывают на помощь то блогера из YouTube Юрия Дудя, то несовершеннолетнюю активистку Грету Тунберг.

На встрече с общественностью Светлана Радионова услышала, что главы вредных производств даже не живут в Красноярске. А потому, конечно, не имеют мотивов, чтобы позаботиться о фильтрации своих выхлопов.

Буря в Красноярске стала тише после двухчасовой встречи с главой надзорного ведомства. Люди поняли, что их не оставят наедине с этой масштабной проблемой, так или иначе вредные выбросы будут прекращены. В частности, Радионова предложила устанавливать на заводах анализаторы воздуха и систему фильтрации и контролировать процесс с помощью регулярных измерений состава воздуха.