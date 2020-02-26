Блины, испеченные в Уфе, оказались самыми дешевыми в России

Аналитики сервиса «Едадил» сопоставили стоимость приготовления 30 блинов в ряде городов России и выяснили, где то делать экономнее всего. Отрадно, что в список наиболее рачительных и домовитых городов попала и Уфа.

Итак, по итогам исследования, дешевле всего (не более 95 рублей) обойдется приготовление 30 блинов в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Дороже всего – порядка 111 рублей – 30 экземпляров этого лакомства будут стоить в Санкт-Петербурге и Красноярске. В Москве приготовление такой стопки блинов обойдется в 105 руб.

Согласно исследованию, основная сумма затрат приходится на литр молока, чуть меньше на четыре яйца, 400 граммов муки, а также сахар и соль по вкусу. Сковородку и газ (или электричество), также нужные для приготовления блинов) при этом, понятное дело, в расчет не принимали.

Кстати, ранее представители Госдумы уже предостерегали россиян от опасности переедания блинов во время Масленицы, в особенности если они приготовлены на масле. Для сохранения здоровья депутаты советовали применять сковородки с антипригарным покрытием.