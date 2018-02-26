В Башкирии дети вынуждены пять километров идти в школу по сугробам
Сегодня, 18:09ОбществоКонстантин Климов
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Местные власти отказываются чистить дорогу в село.
Жители деревни Новоблаговещенка в Башкирии оказались отрезанными от цивилизации из-за нечищеных дорог. Как говорит в видеоролике отец семейства, обратившийся к общественности в надежде, что хоть так власти их услышат, ежедневно дети преодолевают путь в несколько километров, чтобы попасть на занятия в школе.
- Один раз мы написали заявление, на нас сразу пошли угрозы, - говорит автор видеоролика с шагающими по сугробам детьми. - А какого ... (черта) вы вообще туда приехали, кто вам дал право там жить?
Единственный путь к школе - это дорога, накатанная снегоходами, но и она есть не всегда.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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