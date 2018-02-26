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В Башкирии дети вынуждены пять километров идти в школу по сугробам
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Башкирии дети вынуждены пять километров идти в школу по сугробам

Сегодня, 18:09ОбществоКонстантин Климов
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