В Башкирии дети вынуждены пять километров идти в школу по сугробам

Местные власти отказываются чистить дорогу в село.

Жители деревни Новоблаговещенка в Башкирии оказались отрезанными от цивилизации из-за нечищеных дорог. Как говорит в видеоролике отец семейства, обратившийся к общественности в надежде, что хоть так власти их услышат, ежедневно дети преодолевают путь в несколько километров, чтобы попасть на занятия в школе.

- Один раз мы написали заявление, на нас сразу пошли угрозы, - говорит автор видеоролика с шагающими по сугробам детьми. - А какого ... (черта) вы вообще туда приехали, кто вам дал право там жить?

Единственный путь к школе - это дорога, накатанная снегоходами, но и она есть не всегда.