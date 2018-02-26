Росгвардии могут передать боевых роботов
Сегодня, 16:33Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представителей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации пригласили стать членами рабочей группы при Министерстве обороны по развитию роботехники.
Сейчас руководство Росгвардии рассматривает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов. Об этом 26 февраля пишет газета «Известия».
По словам замдиректора Рогвардии генерал-полковника Сергея Меликова, в его ведомстве применение роботов будет отличаться от Минобороны. Машины планируют задействовать для укрепления антитеррористической защищенности.
Отметим, что в скором времени Минобороны России получит на вооружение роботехнический комплекс «Нерехта».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей