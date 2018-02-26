Росгвардии могут передать боевых роботов

Представителей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации пригласили стать членами рабочей группы при Министерстве обороны по развитию роботехники.

Сейчас руководство Росгвардии рассматривает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов. Об этом 26 февраля пишет газета «Известия».

По словам замдиректора Рогвардии генерал-полковника Сергея Меликова, в его ведомстве применение роботов будет отличаться от Минобороны. Машины планируют задействовать для укрепления антитеррористической защищенности.