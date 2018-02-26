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Не туда свернули: в "ГНС" сотрудников увольняют из-за членства в профсоюзе
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Не туда свернули: в "ГНС" сотрудников увольняют из-за членства в профсоюзе

Вчера, 22:25ОбществоНаталья Кузнецова
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