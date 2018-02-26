Не туда свернули: в "ГНС" сотрудников увольняют из-за членства в профсоюзе

В «Газпром нефтехим Салават» разгорается конфликт по поводу действующих на предприятии профсоюзов. Шесть лет назад здесь создана новая организация, в «старой» ячейке осталось лишь 4 человека, а фактически не работает уже ни один. Ее активисты уверены, что новый профсоюз полностью подконтролен работодателю.

48-летняя Оксана Сидорова работала на заводе «Мономер» с 1996 года в цехе № 23 аппаратчиком полимеризации. Одна из самых ярких корпоративных активистов, ветеран труда, она и предположить не могла, что у нее когда-либо возникнут проблемы с работодателем.

«Карманный» профсоюз

- Все началось в 2012 году, когда на предприятии был создан «карманный» профсоюз № 1, я в числе многих других сотрудников решила остаться в составе ранее действующего профсоюза «Салаватнефтеоргсинтез», который существовал здесь фактически с самого основания завода, (название компании до 2011 года – прим.ред.), позже была избрана зампредседателя, - рассказала Медиакорсети Оксана Сидорова. – Постепенно в новый профсоюз перешли большинство работников предприятия. Работающие сотрудники переходили в него под «давлением» руководства. Тем, кто устраивался на работу, давали заявление о вступлении в этот профсоюз в обязательном порядке.

На сегодня из профсоюза «Салаватнефтеоргсинтеза» в профсоюз «Газпром нефтехим Салават», по словам Сидоровой, перешли почти все сотрудники предприятия. На начало 2018 года в «старой» профсоюзной ячейке осталось всего лишь четыре человека. При этом фактически в числе работников предприятия сейчас числится только одна женщина, которая находится в декрете.

- Председатель профсоюза Алексей Мирошниченко уволился с предприятия сам, так как его жена вышла в декретный отпуск, семье нужны деньги, а его шесть месяцев из-за несдачи экзамена по охране руда отправляли в отпуск без сохранения заработной платы, - поясняет Оксана. – А меня и еще одного члена профсоюза – Юрия Сушко - просто уволили вопреки всему.

Самосожжение в Ишимбае: «Мы бы его защитили»

О том, как сегодня соблюдаются права работников «Газпром нефтехим Салавата», остается только догадываться. Однако акт самосожжения, который совершил в январе один из бывших работников предприятия в Ишимбае, наводит на неутешительные мысли.

- Мы этого работника даже не знали, в наш профсоюз он не входил, возможно, входил в новый профсоюз, но если бы мы знали, что у него такая ситуация с увольнением, мы его в обиду не дали бы, мы бы пошли в суд, - говорит Оксана. – Очень жаль, что эту трагедию не удалось предотвратить.

Ни предложения, ни уведомления

Оставшихся членов профсоюза «Салаватнефтеоргсинтеза» с предприятия уволили, как считает Оксана, именно потому, что они отказались входить в состав нового профсоюза, который считают полностью подконтрольным работодателю. В 2013 году Оксане уже заявляли, что ее должность будет сокращена в связи с очередной реорганизацией компании, но тогда ей удалось сохранить свое место благодаря вмешательству Росхимпрофсоюза. Однако в апреле прошлого года ей вновь вручили уведомление о сокращении – с августа. Ни одной новой должности работнице так и не предложили, а в итоге сократили, как и планировали. Сидорова обратилась в Салаватский городской суд с требованием признать приказ об увольнении незаконным и выиграла дело. В суде установлено, что работодатель нарушил процедуру увольнения, не представив истице альтернативные вакансии (копия решения суда имеется в распоряжении Медиакорсети – прим.ред.). При этом в период с апреля по август (с момента, когда работница была уведомлена о сокращении и до приказа об увольнении - прим.ред.) на завод были приняты 54 новых аппаратчика. Помимо того работодатель не уведомил «Росхимпрофсоюз» о предстоящем сокращении, как этого требует Трудовой кодекс РФ.

Работодатель подал апелляционную жалобу на решение Салаватского городского суда, но и здесь потерпел неудачу. Однако даже вопреки этому Оксане не удалось сохранить свое рабочее место.

Без права пересдачи

- После решения суда первой инстанции меня восстановили, я вышла на работу, но проработала там всего неделю, и меня отправили в простой и сообщили об очередном моем сокращении – теперь уже с 5 февраля 2018 года, - рассказывает Оксана. – 30 января состоялась периодическая проверка знаний по охране труда и производственных инструкций на рабочее место. Уже до экзамена мне дали понять, что я не сдам из-за указаний «сверху», и по окончании экзамена оформили отстранение от работы без сохранения заработной платы до 28 февраля с пересдачей комиссии «Газпром нефтехим Салават». При этом тестирование на компьютере по этим же вопросам 20 декабря 2017 года я сдала на 100 %. Но на экзамен я не попадаю, так как меня сократили 5 февраля, при этом вновь не предоставив ни одного другого рабочего места.

Начальник управления по работе с персоналом ГНС и соучредитель профсоюза №1 Вячеслав Дегтярев вручает Сидоровой почетную грамоту "за образцовый труд", 2012 год. Фото: из личного архива Оксаны Сидоровой

Уголовное дело о незаконном выводе средств

Другой член «старого» профсоюза 33-летний Юрий Сушко работал на заводе «Мономер» машинистом насосных установок в цехе № 46. С 2016 года девять месяцев был в простое, а затем был уволен.

- Было издано четыре приказа о простое, суд в марте прошлого года признал, что все они незаконны, а на следующий день меня уволили, - рассказал Медиакорсети Юрий Сушко. – 26 декабря 2017 года было вынесено решение суда о том, что увольнение было незаконным, но по сей день я на рабочем месте так и не восстановлен, зарплата за 10 месяцев тоже не возвращена.

Юрий также убежден, что его увольнение связано с членством в «старом» профсоюзе. Он категорически не согласен вступать в профсоюз предприятия, тем более с учетом того, что за новым профсоюзом, по его данным, числятся более чем серьезные нарушения закона.

- У нас есть доказательства, что была коррупционная схема по незаконному выводу средств, которые работники годами перечисляли, чтобы их интересы защищались, - говорит Сушко. - Наша профсоюзная организация признана потерпевшей стороной по уголовному делу. Оно было заведено по факту, но на этапе определения виновных лиц забуксовало.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, профсоюзной организации «Салаватнефтеоргсинтез» (копия имеется в распоряжении «Медиакорсети») был причинен ущерб на общую сумму 6,4 миллиона рублей. Дело возбуждено по п. 1 ст 201 (злоупотребление полномочиями – прим.ред.) Эти деньги были потрачены в период с января 2012 года по апрель 2013 года – в период начала работы нового профсоюза. Деньги были потрачены на выплату премий активу профсоюза и также на оплату юридических услуг по договору подряда бывшего председателя профсоюза Андрея Шапченко.

В следственном комитете Башкирии информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили.

В пресс-службе «Газпром нефтехим Салават» ситуацию не прокомментировали: ответа на официальный запрос «Медиакорсети» не последовало.

Гузель Мирошниченко, председатель республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза, прокомментировала ситуацию: