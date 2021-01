Вторая книга Татьяны Минеевой расскажет о влиянии пандемии на бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева написала вторую книгу — «Как дружить с государством?». В ней она рассказывает о влиянии пандемии на московское бизнес-сообщество.

В книге собраны практические советы и уроки от бизнесменов на основе работы в сложный период пандемии. Об этом пишет newsnn.ru. «Это издание — часть большого проекта, задачей которого было показать преимущество дружбы с государством и цивилизованных отношений между бизнесом и властью», — говорит автор. По ее мнению, изложенные в книге идеи и практические советы столичных предпринимателей жизнеспособны и применимы в других регионах страны. Более 60 экспертов и первых лиц столичного бизнеса дают подробный анализ влияния пандемии на экономику мегаполиса. В книге приводится не только мнение предпринимателей, но и их собственный опыт и предложения, как решать проблемы. По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, мнения, идеи, опыт, собранные в книге «Как дружить с государством?», помогут предпринимателям в защите, отстаивании собственных интересов и выстраивании дружбы с государством, «в том числе и на федеральном уровне». По мнению первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова, книга будет полезна не только в качестве анализа итогов пройденного, но определенного совета на будущее. По словам Татьяны Минеевой, положительный итог работы в период кризиса — объединение бизнеса в профессиональные сообщества, совместная проработка инициатив и предложений и скорость общения между бизнесом и властью. Она считает, что минувший год в истории столичного бизнеса будет годом новых идей и решений.

