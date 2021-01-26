Вторая книга Татьяны Минеевой расскажет о влиянии пандемии на бизнес

«Это издание — часть большого проекта, задачей которого было показать преимущество дружбы с государством и цивилизованных отношений между бизнесом и властью», — говорит автор. По ее мнению, изложенные в книге идеи и практические советы столичных предпринимателей жизнеспособны и применимы в других регионах страны.