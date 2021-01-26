Власти Башкирии планируют закупить антигололедные реагенты у БСК

Власти Башкирии планируют закупить антигололедные реагенты у БСК

Вчера, 14:58ОбществоАнна КононоваPhoto: 1MediaInvest
Накануне в рамках «Транспортного часа» участники совещания обсудили использование технической соли, хлористого натрия и кальция Башкирской содовой компании для противогололедной обработки дорог республики.

Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков отметил, что расход таких материалов в несколько раз меньше песко-соляной смеси. При этом для использования реагентов БСК, по его словам, муниципалитетам необходимо будет приобрести современную дорожную технику. В настоящее время такие машины задействованы на федеральных трассах М-5 и М-7.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести испытания метарилов и в течение месяца решить вопрос о работе с БСК в части закупки реагентов.

Напомним, ранее Хабиров признался, что в республике не хватает техники, однако решить эту проблему возможно, когда «регион встанет на ноги» после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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