Власти Башкирии планируют закупить антигололедные реагенты у БСК

Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков отметил, что расход таких материалов в несколько раз меньше песко-соляной смеси. При этом для использования реагентов БСК, по его словам, муниципалитетам необходимо будет приобрести современную дорожную технику. В настоящее время такие машины задействованы на федеральных трассах М-5 и М-7.