Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию прокуратуры на приговор Евгения Гурьева

Завтра, 27 января, Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляционное представление республиканской прокуратуры на оправдательный приговор бывшего министра земельных отношений РБ Евгения Гурьева.

Как сообщается на сайте суда, слушание дела пройдет в 10:00. Напомним, ранее экс-министру было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Однако Кировский районный суд Уфы вынес ему оправдательный приговор. Позже в прокуратуре заявили, что намерены оспорить решение суда. Государственный обвинитель считает, что вина Гурьева доказана. В суде первой инстанции он просил назначить Евгению Гурьеву наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должность в государственных и муниципальных органов на три года.

