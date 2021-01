В Уфе открыли общежитие для студентов-медиков, отремонтированное за 89 млн рублей

Накануне, 25 января, глава Башкирии Радий Хабиров представил студентам БГМУ обновленное отремонтированное общежитие. Оно располагается на улице Октябрьской революции в Уфе.

Глава Башкирии обратился к студентам-медикам и поблагодарил их за помощь в борьбе с коронавирусом. Как известно, в период обострения распространения вируса многие студенты ВУЗа работали в "красных зонах" или оказывали помощь в качестве волонтеров. Известно, что пятиэтажное здание вмещает в себя 500 человек. После ремонта у студентов появились читальные залы и мобильная библиотека, а также фитнес-центр. Стоимость ремонтных работ составила 89 миллионов рублей. Ученики ВУЗа заселятся туда в начале февраля.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter