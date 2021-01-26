В Уфе открыли общежитие для студентов-медиков, отремонтированное за 89 млн рублей

Известно, что пятиэтажное здание вмещает в себя 500 человек. После ремонта у студентов появились читальные залы и мобильная библиотека, а также фитнес-центр. Стоимость ремонтных работ составила 89 миллионов рублей. Ученики ВУЗа заселятся туда в начале февраля.