В России получили 13,7 млн «новогодних» выплат на детей до 7 лет

В России получили 13,7 млн «новогодних» выплат на детей до 7 лет

Вчера, 15:52ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Выплата начислялась автоматически семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет.

Более 13,5 млн единовременных «новогодних» выплат на детей до 7 лет получили российские семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 7 лет.

Выплата начислялась автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет. Еще раз заявление надо было подавать только в случае, если указанный ранее счет был закрыт.

Выплату получают семьи с детьми, которые родились с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. В Минфине сообщали, что выплаты предварительно потребуют 73,5 млрд руб. из резервного фонда правительства и коснутся 14,7 млн детей.

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