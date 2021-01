В России получили 13,7 млн «новогодних» выплат на детей до 7 лет

Выплата начислялась автоматически семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет.

Более 13,5 млн единовременных «новогодних» выплат на детей до 7 лет получили российские семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова. Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 7 лет. Выплата начислялась автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет. Еще раз заявление надо было подавать только в случае, если указанный ранее счет был закрыт. Выплату получают семьи с детьми, которые родились с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. В Минфине сообщали, что выплаты предварительно потребуют 73,5 млрд руб. из резервного фонда правительства и коснутся 14,7 млн детей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter