В России получили 13,7 млн «новогодних» выплат на детей до 7 лет

Выплата начислялась автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет. Еще раз заявление надо было подавать только в случае, если указанный ранее счет был закрыт.