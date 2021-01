В России изменятся правила выплаты зарплат сотрудникам на «удаленке»

Накануне, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет правила выплаты зарплаты по трудовому кодексу РФ. Новые правила касаются, прежде всего, удаленных сотрудников.

К слову, на сегодняшний день в трудовом кодексе описано, что удаленная работа может быть как временной, так и периодической или постоянной. Согласно новым правилам, теперь работодатель может привлекать дистанционного сотрудника к выполнению обязанностей вне рабочего времени только после получения письменного согласия. При этом такая работа должна оплачиваться как сверхурочная. За первые два часа оплата должна быть увеличена в полтора раза, а в последующие часы – в два раза. Поправки также предусматривают оплату командировок дистанционным работникам.

