В России изменятся правила выплаты зарплат сотрудникам на «удаленке»

К слову, на сегодняшний день в трудовом кодексе описано, что удаленная работа может быть как временной, так и периодической или постоянной.
Согласно новым правилам, теперь работодатель может привлекать дистанционного сотрудника к выполнению обязанностей вне рабочего времени только после получения письменного согласия.
При этом такая работа должна оплачиваться как сверхурочная. За первые два часа оплата должна быть увеличена в полтора раза, а в последующие часы – в два раза. Поправки также предусматривают оплату командировок дистанционным работникам.