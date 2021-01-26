В России изменятся правила выплаты зарплат сотрудникам на «удаленке»

В России изменятся правила выплаты зарплат сотрудникам на «удаленке»

Вчера, 14:04ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Накануне, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет правила выплаты зарплаты по трудовому кодексу РФ. Новые правила касаются, прежде всего, удаленных сотрудников.

К слову, на сегодняшний день в трудовом кодексе описано, что удаленная работа может быть как временной, так и периодической или постоянной.

Согласно новым правилам, теперь работодатель может привлекать дистанционного сотрудника к выполнению обязанностей вне рабочего времени только после получения письменного согласия.

При этом такая работа должна оплачиваться как сверхурочная. За первые два часа оплата должна быть увеличена в полтора раза, а в последующие часы – в два раза. Поправки также предусматривают оплату командировок дистанционным работникам.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы