В Башкирии предложили создать заповедник для бездомных собак

Директор уфимского ООО «Рекс» Муратби Рубжанов предложил открыть под Уфой заповедник для бездомных собак. Его инициативу обсудили на круглом столе, организованной заместителем председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользования Руфиной Шагаповой. Отрывок совещания она опубликовала в соцсетях.

Муратби Рубжанов в свою очередь предложил выделить участок для приюта, где можно организовать свободный выгул 10 тысяч бездомных собак. При этом предполагается, что на территории заповедника расположится крытые теплые вольеры, карантинные вольеры, а также вольеры для агрессивных животных, лазарет и административное здание. Директор ООО «Рекс» предположил, что средства на заповедник могут быть выделены из благотворительных фондов, а также подрядчиками по содержанию животных. Рубжанов отметил, что есть предприниматели, готовые вложить деньги в проект. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов поддержал идею. Он таке добавил, что заповедники можно организовать в Иглинском и Архангельском районах Башкирии. Напомним, жители республики нередко жалуются на бродячих собак. Отметим, власти Уфы выделили на отлов бездомных животных в 2021 году девять миллионов рублей.

