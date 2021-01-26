В Башкирии предложили создать заповедник для бездомных собак

В Башкирии предложили создать заповедник для бездомных собак

Вчера, 16:55ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Директор уфимского ООО «Рекс» Муратби Рубжанов предложил открыть под Уфой заповедник для бездомных собак. Его инициативу обсудили на круглом столе, организованной заместителем председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользования Руфиной Шагаповой. Отрывок совещания она опубликовала в соцсетях.

Муратби Рубжанов в свою очередь предложил выделить участок для приюта, где можно организовать свободный выгул 10 тысяч бездомных собак. При этом предполагается, что на территории заповедника расположится крытые теплые вольеры, карантинные вольеры, а также вольеры для агрессивных животных, лазарет и административное здание.

Директор ООО «Рекс» предположил, что средства на заповедник могут быть выделены из благотворительных фондов, а также подрядчиками по содержанию животных. Рубжанов отметил, что есть предприниматели, готовые вложить деньги в проект.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов поддержал идею. Он таке добавил, что заповедники можно организовать в Иглинском и Архангельском районах Башкирии.

Напомним, жители республики нередко жалуются на бродячих собак. Отметим, власти Уфы выделили на отлов бездомных животных в 2021 году девять миллионов рублей.

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