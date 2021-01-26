В Башкирии предложили создать заповедник для бездомных собак

Муратби Рубжанов в свою очередь предложил выделить участок для приюта, где можно организовать свободный выгул 10 тысяч бездомных собак. При этом предполагается, что на территории заповедника расположится крытые теплые вольеры, карантинные вольеры, а также вольеры для агрессивных животных, лазарет и административное здание.