СК возбудил дело из-за публикации в «КП» переписки изнасилованной дознавательницы

4 января Следком Башкирии возбудил уголовное дело из-за публикации в «Комсомольской правде» фотографий и переписок изнасилованной дознавательницы Гульназ Фатхисламовой. Об этом сообщает фонд «Правовой инициативы».

Девушка обратилась в СК России из-за материала издания «Комсомольская правда» от 6 февраля 2020 года. По данным фонда, автор статьи опубликовала фото Гульназ Фатхисламовой в нижнем белье, сделанное в процессе освидетельствования, а также фотографии из протокола опознания, заключения экспертиз, протокол проверки показаний и скриншоты личной переписки девушки. Кроме того, «КП» сообщила фамилию, имя и отчество потерпевшей. Я не давала своего согласия на сбор и распространение упомянутых сведений, затрагивающих мою частную жизнь, личную и семейную тайну. Все сведения находились в материалах уголовного дела и хранились в тайне от публики, сообщила девушка в своем заявлении с Следкоме. Напомним, в конце октября 2018 года, по версии следствия, 23-летнюю девушку изнасиловали три коллеги. Салават Галиева и Эдуарда Матвеева приговорили к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука — к шести годам, однако в июне 2020 года первые были оправданы. Яромчуку срок заключения сократили до четырех лет. Потерпевшая и её адвокат оспорили решение суда. Пересмотр дела назнчен на 29 января.

