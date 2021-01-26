СК возбудил дело из-за публикации в «КП» переписки изнасилованной дознавательницы

Напомним, в конце октября 2018 года, по версии следствия, 23-летнюю девушку изнасиловали три коллеги. Салават Галиева и Эдуарда Матвеева приговорили к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука — к шести годам, однако в июне 2020 года первые были оправданы. Яромчуку срок заключения сократили до четырех лет. Потерпевшая и её адвокат оспорили решение суда. Пересмотр дела назнчен на 29 января.