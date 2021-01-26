СК возбудил дело из-за публикации в «КП» переписки изнасилованной дознавательницы

СК возбудил дело из-за публикации в «КП» переписки изнасилованной дознавательницы

Вчера, 18:28ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
4 января Следком Башкирии возбудил уголовное дело из-за публикации в «Комсомольской правде» фотографий и переписок изнасилованной дознавательницы Гульназ Фатхисламовой. Об этом сообщает фонд «Правовой инициативы».

Девушка обратилась в СК России из-за материала издания «Комсомольская правда» от 6 февраля 2020 года. По данным фонда, автор статьи опубликовала фото Гульназ Фатхисламовой в нижнем белье, сделанное в процессе освидетельствования, а также фотографии из протокола опознания, заключения экспертиз, протокол проверки показаний и скриншоты личной переписки девушки. Кроме того, «КП» сообщила фамилию, имя и отчество потерпевшей.

Я не давала своего согласия на сбор и распространение упомянутых сведений, затрагивающих мою частную жизнь, личную и семейную тайну. Все сведения находились в материалах уголовного дела и хранились в тайне от публики, сообщила девушка в своем заявлении с Следкоме.

Напомним, в конце октября 2018 года, по версии следствия, 23-летнюю девушку изнасиловали три коллеги. Салават Галиева и Эдуарда Матвеева приговорили к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука — к шести годам, однако в июне 2020 года первые были оправданы. Яромчуку срок заключения сократили до четырех лет. Потерпевшая и её адвокат оспорили решение суда. Пересмотр дела назнчен на 29 января.

Related news:
уголовное делосудБашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы