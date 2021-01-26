Рождение сына Хабирова, заповедник для собак и новое движение. Итоги дня в Башкирии

В семье главы Башкирии Радия Хабирова счастливо событие — его супруга Каринэ родила сына. Вместе они воспитывают четырехлетнего сына Фарита, а также сына первой леди от первого брака. Новорожденного сына решили назвать Тимер.
В Башкирии к марту 2021 года установят первый фандомат. Это специализированный автомат по приему тары, где в обмен на мусор пользователю дается купон на скидку или небольшое вознаграждение.
В Башкирии предложили создать заповедник для бездомных собак. Планируется, что там появится участок для выгула 10 тысяч собак, а также валеры различного назначения, лазарет и административное здание.
Штаб Навального в Уфе объявил о проведении митинга 31 января.
В Башкирии активисты заявили о создании нового республиканского общественного движения «Башкортостанские патриоты». Руководитель и общественник Сагит Исмагилов рассказал о причинах создания и целях организации.