Рождение сына Хабирова, заповедник для собак и новое движение. Итоги дня в Башкирии

Рождение сына Хабирова, заповедник для собак и новое движение. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:51ОбществоАнна КононоваPhoto: Страница Радия Хабирова
Главные новости Уфы и Башкирии 26 января.

В семье главы Башкирии Радия Хабирова счастливо событие — его супруга Каринэ родила сына. Вместе они воспитывают четырехлетнего сына Фарита, а также сына первой леди от первого брака. Новорожденного сына решили назвать Тимер.

В Башкирии к марту 2021 года установят первый фандомат. Это специализированный автомат по приему тары, где в обмен на мусор пользователю дается купон на скидку или небольшое вознаграждение.

В Башкирии предложили создать заповедник для бездомных собак. Планируется, что там появится участок для выгула 10 тысяч собак, а также валеры различного назначения, лазарет и административное здание.

Штаб Навального в Уфе объявил о проведении митинга 31 января.

В Башкирии активисты заявили о создании нового республиканского общественного движения «Башкортостанские патриоты». Руководитель и общественник Сагит Исмагилов рассказал о причинах создания и целях организации.

Related news:
вируспрокуратурасудБашкирияУфаРадий Хабиров
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы