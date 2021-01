Сегодня супруга Радия Хабирова Каринэ родила сына. Глава Башкирии сообщил, как решили назвать ребенка.

Он рассказал, что сегодня его маме было бы 88 лет, и сегодня его супруга подарила ему сына. Я точно не хочу, чтобы он был большим начальником. А просто был счастлив, сказал Радий Хабиров. Супруги решили назвать сына Тимер, что значит «железный». Радий Хабиров также сказал, что «все дети республики — его дети», а также поблагодарил за поздравления.

