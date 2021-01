«Пятерочка» с заботой о природе: новые пакеты из вторсырья

Торговая сеть «Пятерочка» запустила процесс производства пакетов, состоящих из собственного вторсырья.

Eg.ru пишет, что тренд на осознанное потребление становится все более популярным. В мире число отходов стремительно растет, соответственно, крупные организации уже идут по пути создания замкнутого цикла. Концепцию полного отказа от пластиковых пакетов на территории РФ в настоящее время активно обсуждают в Госдуме. Также у россиян становятся популярными тканевые сумки, не загрязняющие природу. Однако людей, предпочитающих пластиковые пакеты, гораздо больше. В результате ответственные производители активно изготавливают новые вещи с добавлением переработанного пластика или полностью из него. За счет подобного решения снижаются объем отходов и нагрузка на экологию. В столичных магазинах торговой сети «Пятерочка» теперь также появились пакеты, состоящие больше чем на треть из вторсырья. Пластиковым отходам, образующимся при работе торговой сети, дают вторую жизнь, уменьшая загруженность полигонов. Пакеты создают в сотрудничестве с группой «ЭкоТехнологии» и компанией «Тверь Пак». Производители применяют использованную пленку, остающуюся на распределительных центрах торговой сети. Отмечается, что сделанные из нее пакеты очень крепкие и удобные. Более экологичные пакеты в скором времени начнут продавать в преимущественном числе магазинов сети по всей стране. Старые пакеты планируют полностью убрать из оборота.

