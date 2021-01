Почти 20 000 доз вакцины «Спутник V» доставили в Югру

Директор регионального депздрава Алексей Добровольский рассказал, что 25 декабря АУ «Аптечный склад» приняла 19 800 доз вакцины.

По словам Добровольского, сотрудники предприятия работали в авральном режиме. Необходимо было подготовить специальные холодильные боксы и документацию для распределения препарата по медучреждениям, пишет infox.ru. Глава ведомства отметил, что уже через 2-3 дня препарат доставят в Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В ближайшее время регион получит еще 20 000 доз препарата. А в феврале вакцина поступит во все поликлиники Югры. Что касается прививочных пунктов, то их число возрастет с 34 до 79.

