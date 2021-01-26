По данным аналитиков, серый рынок MacBook вырос в два раза

По данным аналитиков, серый рынок MacBook вырос в два раза

26 января , 22:23ОбществоPhoto: pixabay.com
Как показывают данные аналитиков, при дефиците новых MacBook, работающих на чипе M1, на «сером» рынке этих устройств появилось за два последних месяца вдвое больше. Сегодня они составляют до 16 процентов от всех официально поставляемых в РФ ноутбуков.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, «серых» устройств на рынке сейчас не более одной тысячи. Но это вдвое больше, чем обычно поставлялось «серых» ноутбуков Apple.

Отгрузки нелегального товара идут из других стран, в которых локальная цена ниже, чем в РФ, где они официально стоят от 99 990 рублей. Такая техника не облагается НДС, поскольку ее ввозят в Россию частные лица. По словам независимого эксперта в области электроники Аркадия Маркарьяна. чаще всего такие ноутбуки завозятся из США, где их цена около 75 тысяч рублей в переводе на российские деньги, через Республику Беларусь или европейские страны.

В РФ с начала продаж 19 ноября было продано 11,4 тысяч MacBook на чипе M1. И спрос на них втрое выше имеющегося сегодня предложения.

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