По данным аналитиков, серый рынок MacBook вырос в два раза

Отгрузки нелегального товара идут из других стран, в которых локальная цена ниже, чем в РФ, где они официально стоят от 99 990 рублей. Такая техника не облагается НДС, поскольку ее ввозят в Россию частные лица. По словам независимого эксперта в области электроники Аркадия Маркарьяна. чаще всего такие ноутбуки завозятся из США, где их цена около 75 тысяч рублей в переводе на российские деньги, через Республику Беларусь или европейские страны.