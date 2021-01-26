У главы Башкирии Радия Хабирова родился сын

У главы Башкирии Радия Хабирова родился сын

Вчера, 11:06ОбществоКарина МамаеваPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня, 26 января, у четы Хабировых случилось долгожданное пополнение. Супруга главы Башкирии родила сына. Информацию подтвердил депутат Курултая Рустем Ахмадинуров на странице в соцсетях.

О беременности Каринэ Хабировой стало известно жителям республики только в ноябре 2020 года. Популярный эстрадный певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице в социальных сетях совместное фото с первой леди республики. Эта фотография окончательно сняла вопросы о новой беременности Каринэ Хабировой.

Позже, на пресс-конференции с журналистами, глава Башкирии не стал называть пол будущего ребенка и его имя. К слову, это его четвертый ребенок. От первого брака у Радия Хабирова есть две взрослые дочери. Вместе с Каринэ они воспитывают трехлетнего Фарита. У 38-летней первой леди республики также есть сын от первого брака, он живет с Хабировыми.

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