У главы Башкирии Радия Хабирова родился сын

Позже, на пресс-конференции с журналистами, глава Башкирии не стал называть пол будущего ребенка и его имя. К слову, это его четвертый ребенок. От первого брака у Радия Хабирова есть две взрослые дочери. Вместе с Каринэ они воспитывают трехлетнего Фарита. У 38-летней первой леди республики также есть сын от первого брака, он живет с Хабировыми.