У главы Башкирии Радия Хабирова родился сын

О беременности Каринэ Хабировой стало известно жителям республики только в ноябре 2020 года. Популярный эстрадный певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице в социальных сетях совместное фото с первой леди республики. Эта фотография окончательно сняла вопросы о новой беременности Каринэ Хабировой.
Позже, на пресс-конференции с журналистами, глава Башкирии не стал называть пол будущего ребенка и его имя. К слову, это его четвертый ребенок. От первого брака у Радия Хабирова есть две взрослые дочери. Вместе с Каринэ они воспитывают трехлетнего Фарита. У 38-летней первой леди республики также есть сын от первого брака, он живет с Хабировыми.