«Она доживала».В Башкирии женщина, которую лечили от пневмонии, умерла от аппендицита

Позже, со слов сына, скорая помощь доставила женщину в ЦРБ села Иглино, где её госпитализировали в терапевтическое отделение. По словам сына, в больнице её лечили от пневмонии, хотя его мать жаловалась врачам на боли в животе. Он рассказал, что в итоге у матери лопнул аппендицит, она уже не вставала. В воскресенье на осмотр к Любови Спириной пришел хирург и сказал, что ей необходимо ехать в уфимскую больницу. Однако другой врач решил оставить пациентку в иглинской ЦРБ до утра.