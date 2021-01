«Она доживала».В Башкирии женщина, которую лечили от пневмонии, умерла от аппендицита

19 января скончалась Любовь Спирина. Её сын Вячеслав рассказал Mkset, что его мать лечили от двусторонней пневмонии, а не от аппендицита, из-за которого она в итоге скончалась

64-летняя Любовь Спирина, как рассказывает ее сын Вячеслав, жаловалась на боли в животе. 15 января 2021 года на «скорой» её доставили в поликлинику в селе Иглино, где она уже, со слов мужчины, еле ходила из-за невыносимых болей. В поликлинике пациентке сделали рентген, взяли кровь на анализ и мазок на ковид, однако, по словам мужчины, даже не измерили температуру. Как добавил Вячеслав, все это время его мать провела в коридоре. Сделали рентген, сказали, что у нее двусторонняя пневмония. Ничего больше не смотрели, рассказал Вячеслав. Позже, со слов сына, скорая помощь доставила женщину в ЦРБ села Иглино, где её госпитализировали в терапевтическое отделение. По словам сына, в больнице её лечили от пневмонии, хотя его мать жаловалась врачам на боли в животе. Он рассказал, что в итоге у матери лопнул аппендицит, она уже не вставала. В воскресенье на осмотр к Любови Спириной пришел хирург и сказал, что ей необходимо ехать в уфимскую больницу. Однако другой врач решил оставить пациентку в иглинской ЦРБ до утра. На следующий день женщину всё-таки отвезли в больницу № 13 в Уфе. В медучреждении, как рассказывает Вячеслав, у нее взяли все анализы, а врачи выяснили, что в брюшной полости уже скопился гной из-за лопнувшего аппендицита. Она там мертвая сидела, она доживала своё. Пошло заражение внутренних органов, поделился Вячеслав. Два часа Любовь Спирину готовили к операции, которая продлилась больше пяти часов. После её перевели в реанимацию, а утром 19 января её не стало. По словам сына, в свидетельстве о смерти указана следующая причина: «Острый аппендицит с генерализованным перитонитом». Вячеслав возмущен, как в XXI веке врачи не смогли распознать аппендицит, из-за которого скончалась его мать. Похороны женщины прошли 21 января. Теперь семья Любови Спириной готовится к поминкам и не понимает, почему врачи не смогли спасти их родного человека. Судя по странице погибшей в соцсетях, женщина работала заведующей детским садов в селе Улу-Теляк. Ее знакомые были по-настоящему шокированы печальным известием и не могут смириться с мыслью, что Любови больше нет. Светлой памяти Вам, Любовь Георгиевна! На редкость золотой души человечек. Не могу даже сказать «была» — вы вечно будете жить в наших сердцах. При жизни она уже заслужила Рая. Как же больно, когда уходят такие солнечные люди, выразила соболезнования знакомая погибшей Милана. В Минздраве Башкирии оперативно прокомментировать произошедшее не смогли.

