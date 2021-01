Молочный комплекс в КЧР увеличил поголовье скота в 2,5 раза

Животноводческий комплекс в ауле Старо-Кувинск в Карачаево-Черкесии в прошлом году произвел девять тысяч тонн молока и вышел на полную мощность.

По словам руководителя республики Рашида Темрезова, три года назад предприятие получило льготный кредит на 300 млн рублей, часть которого пошла на компенсацию затрат на животных. А в 2020 году комплексу одобрили субсидии на уже реализованное молоко. Как отметил Темрезов, поддержка мясо-молочного животноводства в регионе является приоритетной задачей, передают iz.ru. «Предприятие еще в развитии, сегодня занимается и мелиоративным хозяйством, создает свою кормовую базу. Создано почти 100 рабочих мест со среднемесячной заработной платой 32 тыс. рублей, пошли налоговые поступления в субъект, но при этом и Минсельхоз России, и правительство КЧР оказывают поддержку в виде субсидирования», — рассказал он. Все началось с покупки 915 коров в Дании три года назад. В прошлом году это число превысило уже 2,2 тыс. голов, способных в климате республики выдавать до 7 тыс. литров молока с жирностью 3,9% ежегодно. Глава региона подчеркнул, что в будущем предприятие сможет само продавать высокоудойных коров. «Делаются акценты на цифровизацию технологических процессов, развитие племенной работы, активное инвестирование в развитие животноводческих ферм на территории республики», — сказал он. Как рассказал министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев, в ближайшие годы на предприятии будут построены новые телятники, коровники, сооружения для хранения зерна и навесы для сена. В этом году планируется построить оросительную систему для выращивания корма для животных, которая позволит запастись сеном на три года. На эти цели предусмотрено 437 млн рублей, из них около 290 млн предоставят в кредит. Окупаемость объекта составит пять лет, с учетом того, что в следующем году он выйдет на полную мощность после расширения и начнет производить 12 тыс. тонн молока в год. «Конечно, без мер поддержки — федеральной, региональной и муниципальной — производителям будет тяжело. Мы определяем приоритеты и исходя из поставленных задач изыскиваем возможности, в том числе и с поддержкой федерального центра», — сказал Темрезов.

