Молочный комплекс в КЧР увеличил поголовье скота в 2,5 раза

Как рассказал министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев, в ближайшие годы на предприятии будут построены новые телятники, коровники, сооружения для хранения зерна и навесы для сена. В этом году планируется построить оросительную систему для выращивания корма для животных, которая позволит запастись сеном на три года. На эти цели предусмотрено 437 млн рублей, из них около 290 млн предоставят в кредит. Окупаемость объекта составит пять лет, с учетом того, что в следующем году он выйдет на полную мощность после расширения и начнет производить 12 тыс. тонн молока в год.