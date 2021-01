Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ прогнозирует ухудшение видимости на территории центральной части России в ближайшие сутки. Соответствующие оповещения уже отравлены во всех аэропорты ЦФО.

Как сообщает RT, туман, который будет наблюдаться в центре России на пониженных участках местности, может стать причиной возникновения аварийных ситуаций на дороге, а также вызвать затруднения в работе аэропортов. Помимо этого, ученые-синоптики сообщают о том, что до 29 января погодные условия могут стать причиной перебоев в движении транспорта на дорогах Дальневосточного, Сибирского, Южного и Северо-Западного федеральных округов.

