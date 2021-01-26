Капитан «Реала» может перейти в «ПСЖ»

Капитан «Реала» может перейти в «ПСЖ»

Вчера, 23:28ОбществоPhoto: pxhere.com
Защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Капитан команды не может договориться с руководством мадридского клуба о продлении контракта, который истекает в июне 2021 года, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, финансовые требования 34-летнего защитника готов удовлетворить «ПСЖ», который предложил Рамосу договор на три сезона с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

Напомним, футболист выступает за «Реал» с 2005 года. Всего в футболке «Королевского клуба» Рамос провел 668 матчей, в которых забил 100 голов и сделал 40 результативных передач.

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