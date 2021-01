Капитан «Реала» может перейти в «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Капитан команды не может договориться с руководством мадридского клуба о продлении контракта, который истекает в июне 2021 года, сообщает «Советский спорт». По информации источника, финансовые требования 34-летнего защитника готов удовлетворить «ПСЖ», который предложил Рамосу договор на три сезона с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Напомним, футболист выступает за «Реал» с 2005 года. Всего в футболке «Королевского клуба» Рамос провел 668 матчей, в которых забил 100 голов и сделал 40 результативных передач.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter