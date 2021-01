Из Сургута в Уфу не смогли вылететь 108 пассажиров из-за повреждения фюзеляжа

Сегодня, 26 января, в аэропорту Сургута задержали рейс № 409 авиакомпании «Ютэй» по направлению в Уфу. Вылета ожидали 108 пассажиров, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Изначально вылет планировался в 05:10, однако позже его перенесли на 13:00. Как пояснили в ведомстве, причиной задержки рейса стала технической неисправность. Дело в том, что был поврежден фюзеляж в районе передней пассажирской двери. Известно, что своего вылета ждали 108 человек. Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и нарушений прав пассажиров. Напомним, 19 декабря летевший в Уфу самолет экстренно сел в Сургуте из-за неисправности датчика наддува. Тогда на борту находилось 116 пассажиров. Самолёт соверщил посадку без происшествий.

