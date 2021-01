Глава Хабаровского края сохранил льготы на авиабилеты

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сохранил льготные тарифы на авиаперевозки по региону для жителей из отдаленных районов на прошлогоднем уровне.

По сообщению издания “Восток Медиа”, министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края подписало соглашение с авиаперевозчиками АО «Авиакомпания Аврора» и КГУП «Хабаровские авиалинии» на сохранение льготных тарифов на авиабилеты для жителей отдаленных районов. На реализацию данной программы только за первое полугодие будет направлено свыше восьмидесяти миллионов рублей. Стоимость пассажирских перевозок для жителей отдаленных районов составит, как и в прошлом году, для взрослых четыре с половиной тысячи рублей, а для детей в возрасте от двух до двенадцати лет - три тысячи рублей. Кроме этого, Дегтярев распорядился сохранить прошлогодние цены на перевозку продуктов питания и других социально значимых товаров. По словам начальника управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимира Березовского, за прошлый год местными авиакомпаниями было перевезено порядка двадцати семи тысяч пассажиров. На реализацию программы по продаже льготных билетов краевым правительством было потрачено почти сто пятьдесят миллионов рублей. Известно, что с начала текущего года продали почти две тысячи льготных билетов. Воспользоваться программой может любой житель отдаленных районов, участвующих в ней. Для этого гражданин должен на протяжении минимум одного года проживать на данной территории. Воспользоваться льготами можно не больше четырех раз в течение одного года. Также отмечается, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лично контролирует вопросы, связанные с транспортной доступностью в регионе и сдерживанию роста стоимости социально значимых товаров. О намерении сохранить льготные тарифы на авиабилеты для жителей отдаленных районов он заявил через несколько дней после вступления в должность главы региона. Также под контролем Дегтярева находится вопрос доступности продовольственных товаров и лекарственных средств в северных районах Хабаровского края. Для этого региональное правительство заключило соглашение с авиакомпанией "Хабавиа" по сохранению прошлогодних тарифов на перевозку социальных товаров. "Недопустимо, чтобы краевое государственное предприятие "Фармация" платило за доставку грузов в отдаленные населенные пункты государственной же компании "Хабавиа", - отметил Михаил Дегтярёв. По его поручению будут введены нулевые тарифы на перевозку лекарственных средств и медицинских препаратов для всех коммерческих поставщиков, которые привозят лекарства в районы, где еще не открылись госаптеки.

