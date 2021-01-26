Глава Хабаровского края сохранил льготы на авиабилеты

Стоимость пассажирских перевозок для жителей отдаленных районов составит, как и в прошлом году, для взрослых четыре с половиной тысячи рублей, а для детей в возрасте от двух до двенадцати лет - три тысячи рублей. Кроме этого, Дегтярев распорядился сохранить прошлогодние цены на перевозку продуктов питания и других социально значимых товаров.