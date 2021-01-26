Фонд Росконгресс: вакцинация позволит восстановить конгрессно-выставочную индустрию

Фонд Росконгресс: вакцинация позволит восстановить конгрессно-выставочную индустрию

Вчера, 15:39Общество
Советник президента России Антон Кобяков рассказал о возможностях проведения масштабных деловых мероприятий в России в текущем году. По его словам, необходимо вакцинировать потенциальных участников и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

«Массовая вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочную индустрию и постепенно выйти из кризиса 2020 года”, - отметил Кобяков. Особое внимание он предложил уделять рекомендациям Роспотребнадзора, разработанным совместно со специалистами Фонда Росконгресс. По мнению советника, за безопасность участников и гостей крупных мероприятий должны отвечать оргкомитеты. Посетителям при этом необходимо проявить ответственное отношение к здоровью и сделать прививки от коронавируса.

Как пишут “Новые известия”, идею о вакцинации поддержали в Фонде Росконгресс. Там отметили, что прививка повышает вероятность создания коллективного иммунитета в обществе.

В конце прошлого года Фонд Росконгресс и Роспотребнадзор договорились взаимодействовать по вопросам противодействия распространению COVID-19 в рамках конгрессной и выставочной деятельности. После подписания бумаг Фонд Росконгресс занялся подбором площадок по всей стране, на которых можно будет проводить различные крупные мероприятия. Также сотрудники фонда начали консультировать собственников и персонал площадок по вопросам дезинфекции и выполнения других санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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