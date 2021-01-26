Фонд Росконгресс: вакцинация позволит восстановить конгрессно-выставочную индустрию

В конце прошлого года Фонд Росконгресс и Роспотребнадзор договорились взаимодействовать по вопросам противодействия распространению COVID-19 в рамках конгрессной и выставочной деятельности. После подписания бумаг Фонд Росконгресс занялся подбором площадок по всей стране, на которых можно будет проводить различные крупные мероприятия. Также сотрудники фонда начали консультировать собственников и персонал площадок по вопросам дезинфекции и выполнения других санитарно-противоэпидемических мероприятий.