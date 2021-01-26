Автоволонтеры совершили 50 тысяч выездов менее чем за месяц

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, сегодня более 100 партийных активистов ЕР продолжают помогать людям, несмотря на то что ситуация с пандемией начинает стабилизироваться. В январе автоволонтеры совершили уже почти 50 тысяч выездов и передали медикам в "красных" зонах более двух миллионов горячих обедов. Также волонтеры-медики и депутаты партии уже отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах и до сих пор привозят лекарства на дом тем, кто лечится от коронавируса амбулаторно.