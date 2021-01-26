Автоволонтеры совершили 50 тысяч выездов менее чем за месяц

Автоволонтеры совершили 50 тысяч выездов менее чем за месяц

Вчера, 21:44ОбществоPhoto: er.ru
Волонтерские штабы «Единой России» предложили новые меры по поддержке ветеранов, пенсионеров и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Активисты партии выступили с инициативой лицензировать частные дома престарелых с обязательным соблюдением санитарных и противопожарных норм. А детям-инвалидам они предложили предоставить право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Сегодня такая возможность предоставляется только инвалидам первой и второй групп, сообщают iz.ru.

Также волонтеры выступили с идеей использовать специальные трекеры, которые бы моментально сигнализировали врачам о состоянии здоровья пациента. В частности, можно распространить на всю страну опыт Ленинградской области, где более 300 тысяч человек используют кардиомониторы, которые посредством сим-карты передают данные лечащему врачу.

Сообщается, что предложения волонтеров были озвучены во время второго онлайн-форума «Единой России». Все инициативы заручились поддержкой профильных министерств, и теперь партия намерена проработать их совместно с правительством.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, сегодня более 100 партийных активистов ЕР продолжают помогать людям, несмотря на то что ситуация с пандемией начинает стабилизироваться. В январе автоволонтеры совершили уже почти 50 тысяч выездов и передали медикам в "красных" зонах более двух миллионов горячих обедов. Также волонтеры-медики и депутаты партии уже отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах и до сих пор привозят лекарства на дом тем, кто лечится от коронавируса амбулаторно.

«По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

“В рамках проекта «Наша забота» в прошедшем году за ноябрь-декабрь 2020 года региональный исполком совместно с депутатами Госсобрания РБ организовали более 1000 доставок бесплатных комплексных обедов малоимущим гражданам на самоизоляции. Акции «С заботой о врачах» и «С заботой о детях» охватили поддержкой 3800 медработников и более 5000 детей из неблагополучных семей.

У нас появилось новое направление в волонтерской деятельности «Единой России» - подвоз врачей из дома на работу – проект «Такси забота», в котором участвуют более 200 добровольцев. Помимо этого, активисты, переболевшие коронавирусом, осуществляют доставку лекарств амбулаторным больным, которые лечатся на дому. Таких волонтёров в Башкирии 297 человек.

В этом году мы планируем в рамках регионального проекта «Карта заботы» оказать помощь не менее 30 тысячам остронуждающихся граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации в период пандемии”, - сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

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