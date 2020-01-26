У жителя Уфы забрали землю для нужд города

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Участок находился в Кировском районе башкирской столицы.
На сайте городской администрации сообщается, что в Уфе изымают для муниципальных нужд участок. По данным мэрии, земля расположена на Габдуллы Амантая в Кировском районе. В данном месте планировалось построить автокомплекс и подземный гараж.
В муниципалитете приняли решение снести незавершенные объекты и изъять землю для собственных нужд.
Напомним, ранее в администрации Уфы сообщали, что изымут дом №37а по улице Коммунистической, №71 по улице Нехаева и №50 по улице Октябрьской революции.
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