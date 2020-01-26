Стали известны районы Башкирии, где чаще всего умирают от болезней сердца

Чаще всего от болезней сердца умирают жители Белорецкого, Стерлибашевского, Миякинского, Федоровского, Нуримановского районов, передает Ufatime.ru.

По информации издания, всего от болезней системы кровообращения в прошлом году в этих районах скончались в среднем от 635 до 686 человек на 100 тысяч населения. По республике этот показатель составляет 515,1 человек на 100 000 населения.

Ниже среднереспубликанских значений смертность в Агидели, Чекмагушевском, Октябрьском и Буздякском районах. Здесь от болезней сердца скончались от 325,5 до 419,5 человек на 100 тысяч населения.