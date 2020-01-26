Стали известны районы Башкирии, где чаще всего умирают от болезней сердца
Сегодня, 13:12ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Всего таких районов пять в республике.
Чаще всего от болезней сердца умирают жители Белорецкого, Стерлибашевского, Миякинского, Федоровского, Нуримановского районов, передает Ufatime.ru.
По информации издания, всего от болезней системы кровообращения в прошлом году в этих районах скончались в среднем от 635 до 686 человек на 100 тысяч населения. По республике этот показатель составляет 515,1 человек на 100 000 населения.
Ниже среднереспубликанских значений смертность в Агидели, Чекмагушевском, Октябрьском и Буздякском районах. Здесь от болезней сердца скончались от 325,5 до 419,5 человек на 100 тысяч населения.
Напомним, в настоящий момент в правительстве Башкирии работают над снижением смертности от заболеваний смерти. Пока что о результатах работы судить рано.
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